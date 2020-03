Złoty umacnia się po osiągnięciu przez Kongres porozumienia ws. pakietu pomocy



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi umocnienie złotego w relacji do głównych walut. Impulsem do tego stała się silna poprawa nastrojów na rynkach globalnych i związany z tym spadek awersji do ryzyka, po tym jak w amerykańskim Kongresie zawarto porozumienie ws. wartego 2 bln dolarów pakietu pomocowego dla gospodarki USA.

O godzinie 09:20 za euro trzeba było zapłacić 4,5812 zł, czyli o 2,4 gr mniej niż we wtorek na koniec notowań i wobec wczorajszego maksimum na poziomie 4,6345 zł. W tym samym czasie dolar potaniał o 2,3 gr do 4,2360 zł, szwajcarski frank o 2,9 gr do 4,3165 zł, a funt o 0,7 gr do 5,0146 zł.

Amerykańscy senatorzy i przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa uzgodnili w nocy porozumienie ws. wartego 2 bln dolarów pakietu pomocowego, który ma złagodzić negatywne gospodarcze skutki epidemii koronawirusa. Pakiet ten obejmuje m.in. 500 mld dolarów pomocy dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji oraz czeki o wartości 3 tys. dolarów przekazywane bezpośrednio do milionów amerykańskich rodzin.

Już wczoraj, wyprzedzając to porozumienie, pozytywnie zareagowało na nie Wall Street. Indeks DJIA wzrósł o 11,37 proc., notując najmocniejszy jednodniowy wzrost od 1933 roku. Dziś mocno w górę poszybowały również azjatyckie giełdy i w podobnych nastrojach rozpoczęli dzień inwestorzy na europejskich parkietach.

Ta silna poprawa nastrojów na rynkach finansowych powinna w kolejnych godzinach dalej wspierać złotego, spychając w dół notowania wszystkich głównych polskich par.

Jest też szansa, że pomimo dalszego rozszerzania się epidemii koronawirusa w Europie i jej przyspieszenia w USA, poprawa nastrojów utrzyma się nawet do końca tygodnia, co powinno mieć dalsze pozytywne przełożenie na notowania polskiej waluty.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że ryzyka związane z koronawirusem nie zniknęły, dlatego potencjalne umocnienie złotego ma jedynie korekcyjny charakter, a w kwietniu wyznaczone dopiero co wieloletnie maksima na EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN mogą być przebite.

Marcin Kiepas

analityk Tickmill

(ISBnews)