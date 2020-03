Polska Bezgotówkowa wesprze przedsiębiorców, oferując terminal za darmo do VI



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Polska Bezgotówkowa uruchomiła działania mające na celu realne wsparcie małych i mikroprzedsiębiorców w Polsce. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Pomoc będzie polegać na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r., podała fundacja.

"Wierzymy, że ta propozycja może stanowić kolejną ulgę dla przedsiębiorców, których sytuacja jest teraz bardzo trudna. Nasze działania to jeden z elementów pakietu wsparcia dla przedsiębiorców oferowanego przez sektor finansowy w związku z epidemią koronawirusa" - podkreślił prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorcy w sposób automatyczny otrzymają - w zależności od tego, kiedy kończy się im dofinansowanie terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa - dodatkowo miesiąc, dwa lub trzy miesiące pokrycia kosztu czynszu za dzierżawę terminala.

"Nieustannie monitorujemy sytuację zarówno makro-, jak i mikroekonomiczną w Polsce. Widzimy, że wprowadzone i zarazem niezbędne ograniczenia w handlu detalicznym mogą być bolesne szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą małe i mikropodmioty. Są one szczególnie ważne dla ciągłości działania lokalnej społeczności i dlatego chcemy ułatwić im funkcjonowanie w tych trudnych miesiącach" - dodał wiceprezes Zbigniew Wiśniewski.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro-, małe i średnie podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

(ISBnews)