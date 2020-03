PKN Orlen przekaże 6 mln zł dla 11 szpitali na walkę z koronawirusem



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Fundacja Orlen przeznaczy zapowiedziane wcześniej 6 mln zł dla 11 szpitali walczących z epidemią koronawirusa, podał PKN Orlen.

Finansowe wsparcie na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do diagnostyki i ratowania życia oraz zdrowia zakażonych osób, fundacja przekaże dla 11 placówek z całej Polski, poinformowano.

"Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Koncentrujemy swoje działania na tym, by zwiększać bezpieczeństwo Polaków. Dlatego naszą pomoc kierujemy tam, gdzie jest ona teraz najbardziej potrzebna. Szpitale są na pierwszej linii frontu i muszą być dobrze wyposażone, by skutecznie walczyć z epidemią koronawirusa" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wsparcie Fundacji Orlen otrzymają placówki w: Augustowie, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Ciechanowie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Kozienicach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Świeciu, wymieniono.

Szpitale przeznaczą darowizny m.in. na poszerzenie bazy laboratoryjnej, zakup karetek, sprzętu medycznego, a także środków ochrony indywidualnej, np. kombinezonów ochronnych, gogli, przyłbic, maseczek i rękawiczek chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych, podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)