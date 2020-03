Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco CEE) w związku z wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd podjął decyzję o zmianie terminu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na 16 czerwca 2020 r. podała spółka. Z projektów uchwał wynika, że akcjonariusze mają m.in. zdecydować o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję.



"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej spółka planowała zorganizować walne zgromadzenie 31 marca.



Akcjonariusze mają zdecydować m.in. o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję. Datę ustalenia prawa do dywidendy proponuje się ustalić na 25 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy - na 8 lipca 2020 r.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)