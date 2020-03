„245 mld forintów. Taką sumę wydał dotąd rząd z tegorocznego budżetu na wydatki związane z ochroną przed koronawirusem” – powiedział Varga.

Dodał, że posunięcia mające na celu ochronę gospodarki kosztowały budżet 90 mld ft (253 mln euro), zaś zakup środków ochronnych ponad 157 mld ft (441 mln euro).

Varga zaznaczył, że budżet jest stale dostosowywany do aktualnej sytuacji epidemicznej, by były do dyspozycji niezbędne środki. „Nie możemy zatrzymać rozprzestrzeniania się wirusa, a tylko je spowolnić, dlatego ta praca musi być kontynuowana. Wkrótce nastąpią nowe posunięcia w celu ochrony gospodarki” – oznajmił.

W ramach ochrony ludności przed gospodarczymi skutkami pandemii rząd m.in. zwolnił najbardziej dotknięte skutkami pandemii małe przedsiębiorstwa i firmy medialne z obowiązku płacenia podatku do 30 czerwca, odroczono też spłatę powstałych przed 1 marca zaległości w podatku od małych przedsiębiorstw.

Przedłużono też prawo do dodatku macierzyńskiego (GYED), dodatku na opiekę nad dzieckiem (GYES) i zasiłku wychowawczego (GYET), wygasających podczas stanu zagrożenia spowodowanego koronawirusem.

We wtorek przybył na Węgry duży transport medyczny z Chin zawierający ponad 3 mln masek, 100 tysięcy testów i 86 respiratorów. Ładunek o wadze blisko 70 ton został zakupiony wspólnie przez Ministerstwo ds. Innowacji i Technologii oraz Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie. Nie podano kosztów.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 300 przypadków zarażenia koronawirusem. Dziesięć osób zmarło, a 34 uznano za wyleczone.

