"Od uruchomienia akcji +LOT do Domu+ mijają dwa tygodnie. Od 15 marca pomogliśmy powrócić do kraju prawie 42 tysiącom osób na pokładzie samolotów PLL LOT" - czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego MSZ.

Jak poinformowano, zrealizowalizowano połączenia m.in. z Dominikany, Indonezji, Tajlandii, Maroka, Sri Lanki, Wietnamu, Filipin, Republiki Południowej Afryki i Tanzanii oraz wielu państw europejskich.

"W ramach solidarności unijnej pomogliśmy w powrocie na Stary Kontynent prawie 700 obywatelom innych państw UE. Dzięki akcji +LOT do Domu" sprowadzamy do Polski także artykuły medyczne do walki z COVID19 – kombinezony ochronne, testy medyczne, rękawiczki oraz inny asortyment na potrzeby instytucji krajowych" - czytamy w komunikacie.

Przypomniano w nim, że w MSZ całodobowo działa Zespół Zarządzania Kryzysowego, a zagranicą polska służba dyplomatyczna i konsularna pozostaje w pełnej, całodobowej mobilizacji. "Konsulowie wspierają Polaków, wskazując możliwości wyjazdu z danego kraju, pomagając w znalezieniu alternatywnego miejsca noclegowego i informując o dostępie do służby zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w przypadku kłopotów z przedłużeniem wizy, konsulowie starają się udzielać pomocy w kontaktach z miejscowymi służbami. "Mając na uwadze restrykcje wprowadzone w wielu państwach związane z zakazem przemieszczania się lub godziną policyjną, konsulowie wspierają Polaków w dotarciu do lotnisk, z których organizowane są loty repatriacyjne do Polski lub innych miast europejskich" - zaznaczono w komunikacie.

