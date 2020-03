Zgodnie z rozporządzeniem sklepom i aptekom zaleca się jednorazowo sprzedaż nie więcej niż 10 masek typu respirator i 50 par rękawiczek. Wcześniej ograniczono jednorazową sprzedaż maseczek – do 50 sztuk i płynu do dezynfekcji - do 1 litra.

Litewski rząd informuje, że rozpoczęła się dostawa dużego ładunku z Chin ze środkami ochronnymi dla lekarzy o wartości 24 mln euro. W sobotę i niedzielę wylądowały dwa pierwsze samoloty, kolejne oczekiwane są na początku tygodnia.

Ogółem Litwa kupiła 1,8 mln maseczek typu respirator, 5,7 mln masek ochronnych, 1,8 mln jednorazowych czepków, 0,8 mln par okularów ochronnych, 1,8 mln fartuchów medycznych, ponad 1 mln kombinezonów, 15 mln par rękawiczek, 3,6 mln ochraniaczy na buty.

„Powinno nam tego wystarczyć na najbliższe trzy miesiące” - szacuje minister Veryga.

Na Litwie z powodu koronawirusa zmarło już siedem osób, a liczba zainfekowanych w niedzielę wzrosła do 437. Ponad jedną trzecią zakażonych stanowią lekarze.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)