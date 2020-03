"Sytuacja na rynku walutowym jest nerwowa ze względu na koniec miesiąca. Nakłada się porządkowanie portfeli inwestycyjnych, które w pewnym sensie również dotyka złotego. Zakładam, że część inwestorów polowała na okazję do sprzedaży złotego przy poziomach 4,60 za euro i obecnie te pozycje są redukowane, co wypchnęło kurs do poziomów 4,55-4,57. W najbliższym czasie jest to kurs stabilizacji dla złotego" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

"W kolejnych dniach rynki będą zwracać uwagę na doniesienia związane z rozwojem epidemii w USA i w Europie, a negatywne informacje mogą uderzyć w notowania. Do utrzymywania się niepewności na rynkach mogą przyczynić się, publikowane w piątek, oczekiwane złe dane z rynku pracy w USA. Z tych powodów kurs EUR/PLN może ponownie wzrosnąć do 4,60" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności obligacji 2 i 5-letnich pozostały bez większych zmian, a na długim końcu krzywej dochodowość spadła o około 7 pb.

"Rentowności krajowych 10-letnich SPW stabilizują się poniżej 1,80 proc., a stabilizująco na rynek wpływają operacje NBP. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie będziemy obserwować stopniowe spadki rentowności. Na rynkach utrzymuje się awersja do ryzyka i w ślad za rynkami bazowymi dochodowości krajowych 10-latek mogą spadać o 3-5 pb" - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,698 proc. (+2,7 pb), a niemieckich -0,493 proc. (+3,5 pb).