Amica: Pandemia nie zmieni filarów strategii spółki



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Amica ocenia, że filary jej strategii się nie zmienią, choć po ustaniu epidemii wiele jej elementów będzie musiało być sformułowanych na nowo, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

"Strategię pokazaliśmy [aktualizacja w listopadzie 2019 r.] w przekonaniu, że wszystkie nasze assety i umiejętności pozwolą na jej realizację. Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu 500 mln zł na inwestycje. Z perspektywy dzisiejszej to już jest przeszłość. Strategię day after [po zakończeniu epidemii] na nowo będziemy musieli formułować" - powiedział Rutkowski podczas wideokonferencji.

"Filary strategii się nie zmienią, zmienią się parametry ilościowe" - dodał.

Prezes podkreślił, że wszystkie podstawowe elementy strategii będą realizowane nadal. Wymienił tu:

- koncentrację na sprzedaży w Europie,

- stawianie na silne marki lokalne (np. rozwój marki Fagor będzie się odbywał, choć z opóźnieniem spowodowanym pandemią. "Będziemy inwestowali w portfolio lokalnych marek" - wskazał prezes),

- focus na kuchnie ("Zakładaliśmy tu dynamiczny rozwój mocy. Nie będzie to chyba możliwe. Nastąpi przesunięcie wydatków inwestycyjnych" - wyjaśnił prezes),

- rozwój produktów

- koncentrację produkcji w Polsce.

"W aktualizacji strategii doszedł duży focus na digitalizację - będziemy to kontynuować, choć wszystkie wydatki inwestycyjne będą w nowej formule. Wydatki inwestycyjne będą zmienione na moce produkcyjne i na digitalizację, ale będziemy chcieli utrzymać wydatki na obsługę klienta" - podkreślił prezes.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)