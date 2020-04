Wyłączenie z użytkowania sieci rowerów miejskich, a także ograniczenie dostępu do parków, placów, bulwarów, promenad i zieleńców to jeden z jedenastu punktów nowych ograniczeń ogłoszonych we wtorek przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Jak poinformowano, w związku z tą decyzją Zarząd Dróg Miejskich polecił firmie Nextbike Polska – operatorowi sytemu Veturilo – zawieszenie funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego od 1 do 11 kwietnia.

"Terminale zostały wyłączone, a rowery zablokowane na stacjach. Na każdej z nich pojawi się informacja o zawieszeniu systemu. Rowery pozostaną na stacjach, z wyjątkiem elektrycznych jednośladów, które operator przewiezie do magazynu" - czytamy w komunikacie ZDM.

Warszawski Veturilo obejmuje blisko 400 stacji oraz prawie 5800 rowerów. To największy system rowerowy w Polsce i piąty w Europie. Od 2012 r. rowery wypożyczono ponad 25 mln razy, a w systemie zarejestrowało się 900 tys. użytkowników.(PAP)