Ronson ma przedwstępną umowę na działkę w Poznaniu pod ok. 80 mieszkań



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Ronson Development zawarł przedwstępną umowę zakupu działki w Poznaniu, na której planowana jest budowa ok. 80 mieszkań, podała spółka. Wartość transakcji to 3 mln zł.

"W Ronson Development uważamy, że pomimo wszelkich przeciwności spowodowanych epidemią koronawirusa, musimy w jak największym stopniu realizować nasz pierwotny plan na 2020 rok. W ten trudny czas nasza firma weszła będąc w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Jesteśmy przekonani, że przejdziemy przez niego pomyślnie i wyjdziemy z niego wzmocnieni oraz gotowi do działania w pełnym wymiarze" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.

Działka o powierzchni około 1 750 m2 położona jest przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Ronson planuje na niej wybudować około 80 mieszkań o powierzchni użytkowej około 3 400 m2.

"Poznański Grunwald to dzielnica o niezwykłym potencjale, o czym mieliśmy okazję przekonać się realizując projekty Młody Grunwald i Grunwald2. Pierwsze z tych osiedli bardzo szybko zapełniło się mieszkańcami, obecnie kończymy budowę drugiego, gdzie sprzedaliśmy już 80% z 268 lokali. Nabycie nowej działki jest zgodne z celem spółki zakładającym powiększenie banku ziemi, a także liczby lokali będących w budowie i sprzedaży, tak jak prezentowaliśmy w naszych planach" - dodał prezes.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)