Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 2,01 proc. do 1.482,42 pkt., WIG zniżkował o 1,43 proc. do 41.028,82 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł lekko w górę o 0,32 proc. do 2.859,06 pkt., a sWIG80 stracił o 0,97 proc. do 10.161,69 pkt.

Obroty na GPW podczas sesji wyniosły 814 mln zł, z czego 675 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 przez większą część dnia pozostawał w okolicach 1.490 pkt., około 1,5 proc. poniżej poziomu odniesienia. W drugiej połowie dnia indeks zszedł jeszcze 15 pkt. w dół, lecz w końcówce sesji inwestorzy odrobili część strat.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX spadał o 3,5 proc., a S&P 500 tracił 2,8 proc..

Wśród największych spółek na GPW najlepiej zachowywał się kurs akcji CCC, kończąc dzień 2,6 proc. na plusie. Kurs spółki obuwniczej w pierwszych minutach handlu rósł nawet o 6 proc. Później entuzjazm inwestorów nieco osłabł, choć pomimo spadków na rynku przez cały dzień pozostawał około 2,5 proc. nad kreską.

CCC podpisał ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność spółki oraz niektórych podmiotów z grupy CCC porozumienia, które zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej.

W górę poszedł także kurs PGE - o 1,1 proc. W raporcie rocznym grupa podała, że strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w 2019 roku 3,96 mld zł wobec 1,5 mld zł zysku rok wcześniej, przy czym zysk EBITDA wzrósł do 7,14 mld zł i był 12 proc. wyższy rdr.

W WIG20 mocne spadki z pierwszej części dnia utrzymały JSW, LPP oraz Santander Bank Polska i zakończyły notowania na minusie odpowiednio: 6,4, 5,4 i 4,6 proc. Na koniec sesji do grona spółek z ponad 4 proc. spadkami dołączył jeszcze mBank.

JSW zanotowała spadek produkcji węgla z powodu zmiany organizacji pracy wynikającej z epidemii koronawirusa, ale ocenia, że nie ma to wpływu na bieżącą realizację kontraktów handlowych. Spółka ma informacje o ograniczeniach realizacji zobowiązań kontraktowych przez odbiorców.

Kurs akcji Mercator Medical kontynuował wzrosty po wynikach za 2019 r. i zyskał w środę 6 proc.

O 2,6 proc. rosły akcje Ciechu, który przedstawił wyniki za czwarty kwartał. Znacząco lepszy od konsensusu PAP Biznes okazał się znormalizowany wynik EBITDA (sięgnął 185 mln zł a analitycy spodziewali się 151 mln zł).

W górę o 5 proc. poszły notowania Ten Square Games, a BoomBit i Ultimate Games zyskały po 7 proc. Haitong Bank w raporcie z 31 marca podwyższył cenę docelową akcji Ten Square Games do 361,2 zł z 233,4 zł wcześniej, utrzymując zalecenie "kupuj". Z kolei Ultimate Games rośnie drugą sesję z rzędu po podaniu wyników. Zysk netto spółki w 2019 r. wyniósł 4,2 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w marcu ok. 5 mln USD - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,4 mln razy.

W indeksie małych spółek wzrostem o ponad 13 proc. wyróżnił się Prairie Mining, a w średnich Kernel - zwyżka o 9 proc.

W dół po 7-8 proc. poszły notowania Mabionu, Oponeo oraz Getin Holding.

Mabion kontynuował trend spadkowy po informacji o wycofaniu przez spółkę wniosku o rejestrację leku MabionCD20 w postępowaniu przed EMA.

Oponeo z kolei opublikowało wyniki finansowe za 2019 r. Grupa miała w raportowanym okresie 20,2 mln zł zysku netto wobec 16,4 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto grupy Getin Holding w 2019 roku wyniósł 101,3 mln zł, podczas gdy w 2018 roku grupa miała 958,5 mln zł straty. W 2019 roku roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 155 mln zł zysku i wypłaciły na rzecz holdingu ponad 100 mln zł dywidendy. Bank ocenia, że negatywne skutki ekonomiczne rozprzestrzeniania się pandemii dotkną wszystkie rynki, na których prowadzi biznes. Wszystkie banki w grupie zachowują płynność, Getin widzi ryzyko braku sfinalizowania sprzedaży aktywów na Ukrainie.

Spadł o 17 proc. kurs akcji Brastera. Zarząd spółki zdecydował o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. (PAP Biznes)