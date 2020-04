Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwałby wszystkim wyborcom. Sejm ma się zająć tym projektem w piątek. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef Porozumienia, Jarosław Gowin stwierdził, że w sprawie tego projektu jego partia "zajmie głos na końcu".

Wicepremier Jacek Sasin był pytany w RMF FM o to, czy Gowin jest jeszcze w rządzie i będzie w nim dłużej niż do piątku. "Jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z niego wyjść, jeśli będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość chcieli przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie, że być może do takich decyzji dojdzie. Mam nadzieję, że nie" - stwierdził wicepremier.

O słowa Gowina przytoczone w tej rozmowie pytany był w programie "Tłit" szef KPRM Michał Dworczyk.

"Nie słyszałem tej wypowiedzi" - podkreślił Dworczyk. Dopytywany, skąd w takim razie takie wątpliwości, Dworczyk podkreślił, że trudno mu powiedzieć. "Pan wicepremier jest w kierownictwie PiS, być może wie więcej, między wicepremierami jest ta współpraca bliższa, a być może to była jakaś wypowiedź nieprecyzyjna" - dodał.

Zaznaczył, że w interesie wszystkich Polaków jest to, by rząd "w tym trudnym czasie był stabilny". "I żeby funkcjonował, skupiając się na przyjmowaniu kolejnych korzystnych rozwiązań" - podkreślił.(PAP)