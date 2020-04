PGE powołała linię biznesową zajmującą się ubocznymi produktami spalania



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) powołała linię biznesową zajmującą się ubocznymi produktami spalania (UPS) i w jej ramach połączy dwie spółki zależne zajmujące się taką działalnością, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Stawiamy na zarządzanie ubocznymi produktami spalania. Mamy dwie duże spółki, które razem mają 40% udziału w rynku UPS w Polsce. Rozpoczęliśmy projekt łączenia tych spółek" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

"Powołaliśmy linię biznesową UPS, w której znalazły się te dwie spółki" - dodał prezes.

W ubiegłym roku PGE informowała, że analizuje możliwość wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, takich jak gips i popioły, jako surowców do sprzedaży. Zakładano wówczas powołanie linii biznesowej zajmującej się tym obszarem.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

