Kruk przeprowadzi skup obligacji własnych za maksymalnie 25 mln zł



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Kruk zdecydował o przeprowadzeniu skupu obligacji własnych o łącznej wartości do 25 mln zł, podała spółka. Skup obligacji może trwać do 30 września 2020 r.

"Zarząd Kruk S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 zł lub 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Skupione obligacje zostaną umorzone po ich wartości nominalnej, w terminie do 30 września 2020 r. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu nie przekroczy 25 mln zł.

"Jesteśmy po pierwszych tygodniach od wybuchu epidemii koronawirusa w Europie. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że z sukcesem przeszliśmy na zdalną pracę na każdym z rynków, skutecznie zabezpieczając ciągłość procesów biznesowych. Nasza sytuacja płynnościowa jest dobra. Podjęliśmy również decyzję o ograniczeniu inwestycji w nowe portfele wierzytelności w okresie pandemii. Decyzja ta pomaga nam w uzyskaniu dodatkowych wolnych środków. Jednocześnie analizujemy sytuację na rynku obligacji. Istotnie wzrosły obroty na naszych obligacjach, a ich cena spadła poniżej nominału. Zakładam więc, że są inwestorzy, którzy w tym trudnym okresie szukają sposobów na wzmocnienie swojej płynności finansowej. To nie jest dobra sytuacja dla aktywnego emitenta obligacji, jakim jest Kruk S.A. Przy obecnej sytuacji płynnościowej grupy, postanowiliśmy przeznaczyć na skup obligacji własnych pewną ograniczoną pulę środków i reagować, jeśli notowania naszych obligacji znajdą się istotnie poniżej nominału" - wyjaśnił prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 251,06 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)