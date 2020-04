Najbardziej spadły notowania olejów i cukru, w niewielkim stopniu mięsa.

Gwałtowny spadek w marcu notowań indeksu, po raz drugi z rzędu jest spowodowany zmniejszeniem się popytu na żywności wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Indeks cen olejów roślinnych FAO wynosił w marcu średnio 139,1 punktu, spadając o 19,0 punktów (lub 12,0 procent) w ciągu miesiąca i osiągają najniższy poziom od października 2019 r. Spadły notowania przede wszystkim oleju palmowego, soi i oleju rzepakowego.

O 19,1 proc. obniżył się w porównaniu z lutym br. indeks cen cukru FAO i wynosił średnio 166,6 punktów. Według FAO spadek międzynarodowych cen cukru był w dużej mierze spowodowany ograniczeniami nałożonymi z powodu epidemii, tj. zakazu konsumpcji poza domem. Ponadto gwałtownie taniejąca ropa naftowa spowodowała, że spadła produkcja etanolu na rzecz produkcji cukru. Dotyczy to zwłaszcza Brazylii, największego eksportera cukru na świecie.

Najmniejsze spadki cen odnotowano w przypadku mięsa. Indeks cen mięsa FAO w marcu wyniósł średnio 176 punktów, co stanowi spadek o 1,0 pkt., czyli o 0,6 proc. w porównaniu z lutym. Notowania mięsa spadały trzeci miesiąc z rzędu, choć nadal o były o 7 proc. powyżej cen z marca ub.r. W marcu spadały ceny baraniny i wołowiny z powodu dużej podaży w Oceanii. Natomiast notowania mięsa wieprzowego wzrosły ze względu na zwiększony popyt wewnętrzny i zagraniczny. Ceny drobiu pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ dostawy były wystarczające, aby zaspokoić obecny popyt na import.

Po raz pierwszy od czterech miesięcy spadł w marcu (o 3 proc.) indeks cen produktów mlecznych. Jak tłumaczą eksperci FAO, W marcu światowy popyt na import mleka w proszku (OMP i WMP) znacznie się zmniejszył, głównie z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów mlecznych z wprowadzeniem środków ograniczających w celu kontroli rozprzestrzeniania się Covid-19. Spadły także notowania cen masła i sera, choć umiarkowanie.

O 1,9 proc. spadł w marcu w stosunku do lutego indeks cen zbóż - do 164,6 pkt., jest on obecnie na tym samym poziomie co przed rokiem. Ceny pszenicy były średnio niższe w marcu w porównaniu do lutego, co mimo obaw spowodowanych epidemią zwiększyło zainteresowanie jej zakupem, szczególnie w krajach Afryki Północnej. Jednak duże globalne dostawy w połączeniu z ogólnie korzystnymi perspektywami zbiorów utrzymywały międzynarodowe ceny pszenicy pod presją spadkową. Spadły ceny kukurydzy m.in. ze względy na mniejszy popyt, szczególnie ze strony sektora biopaliw, spowodowanego spadkiem cen ropy naftowej. Z kolei międzynarodowe ceny ryżu utrzymały po raz trzeci z rzędu trend wzrostowy osiągając najwyższy poziom od czerwca 2018 r.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznej zmiany cen międzynarodowych koszyka artykułów spożywczych. Składa się ze średniej z pięciu indeksów cen grup towarowych, ważonych średnim udziałem w eksporcie każdej z grup w latach 2002-2004. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska