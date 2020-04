Jaśkowiak zaznaczył, że dodatkowe pieniądze trafią na zadania, które musi realizować miasto; nie będzie jednak w stanie wesprzeć dzięki nim lokalnych przedsiębiorców w trudnej sytuacji.

"Szacuję, że wpływy z podatku CIT będziemy mieli na poziomie 50 proc. tych zakładanych, bo wyniki przedsiębiorstw będą po prostu dużo gorsze. Będziemy mieli też dużo niższe wpływy z podatku PIT. Nie mam żadnych wątpliwości, że tych ubytków, które się wiążą z pandemią nie uzupełni mi rząd. Wystąpimy o dodatkowy kredyt w rachunku bieżącym na 500 mln zł" – powiedział Jaśkowiak na konferencji prasowej.

Założone w budżecie miasta na rok 2020 udziały we wpływach z podatku dochodowego to ponad 1 mld 390 mln zł, z tego wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych to 160 mln zł.

"Na budżet Poznania składają się wpływy z PIT, CIT, z podatku od nieruchomości - już dzisiaj widzimy, że te wpływy są niższe; przedsiębiorstwa będą traciły płynność" - powiedział prezydent.

Jednocześnie Jaśkowiak zaapelował do lokalnych przedsiębiorców w trudnej sytuacji o rozważenie np. przebranżowienia. Przyznał, że samorząd nie będzie w stanie wesprzeć ich w satysfakcjonujący sposób.

"Nie mam wątpliwości, że wirus doprowadzi do daleko idących zmian w biznesie; wiele firm nie przetrwa pandemii. Proszę zrozumieć, że nie po to będę teraz zaciągał kredyt, żeby te środki przekierować na przedsiębiorców, którzy w trudnych warunkach nie są sobie w stanie poradzić. Musimy realizować szereg zadań i finansować te zadania, które są nałożone na gminy, na Poznań" – powiedział Jaśkowiak.

"Rząd i prezydenci największych miast zdają sobie sprawę z tego, że impulsem, który bardzo pomoże gospodarce będą inwestycje w dużych miastach. I dopiero ten impuls może się przełożyć na inne działania" - dodał prezydent Poznania. (PAP)

autorzy: Rafał Pogrzebny, Szymon Kiepel