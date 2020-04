To jeden z elementów kompleksowego pakietu pomocowego dla osób zatrudnionych przez Ciech, który będzie wdrażany w kolejnych tygodniach, poinformowano.



W okresie pandemii i w obliczu zaleceń dotyczących pozostawania w domu oraz unikania kontaktów z innymi ludźmi, szczególnie trudna jest sytuacja osób, które pracują na instalacjach, liniach produkcyjnych czy w magazynach, podkreślono.



"Praca w czasach pandemii wiąże się z wieloma trudnościami i wyrzeczeniami dla pracowników oraz ich rodzin. Dlatego tym bardziej jesteśmy pod wrażeniem odpowiedzialnej i profesjonalnej postawy załogi Ciech. Wiemy, że nawet najszczersze podziękowania nie zastąpią realnego wsparcia, dlatego postanowiliśmy wdrożyć w życie kompleksowy pakiet pomocowy dla naszych pracowników" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.



Utrzymanie stabilnej produkcji w zakładach Grupy Ciech jest niezbędne dla zachowania łańcuchów dostaw dla wielu branż polskiego przemysłu, w tym tak kluczowych w tym trudnym okresie jak spożywcza, farmaceutyczna czy chemiczna. Ciągły tryb pracy fabryk pozwala również zabezpieczyć fundamenty biznesowe Grupy Ciech, a tym samym - tysiące miejsc pracy w całej Polsce, zaznaczono.



"Od kilku tygodni, w trosce o ochronę zdrowia swoich pracowników, klientów i dostawców, Grupa Ciech podejmuje liczne działania mające chronić ich przez zarażeniem koronawirusem COVID-19. Wszystkie zakłady grupy działają zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulacjami wynikającymi z ustawy dot. koronawirusa oraz wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski" - czytamy dalej.



Grupa wprowadziła także m.in. obowiązkowy pomiar temperatury ciała na wejściu do wszystkich zakładów i biur Ciech w Polsce, a także specjalne procedury dla podwykonawców, gości oraz pracowników branży logistycznej organizujących transport z i do zakładów grupy, czytamy dalej.



W zakładach i biurach od miesiąca dostępne są też płyny do dezynfekcji, a miejsca wspólne są regularnie odkażane. Pracodawca umożliwił ponadto, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie, podsumowano.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.