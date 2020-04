Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Trzej członkowie zarządu The Farm 51 Group zadeklarowali sprzedaż części posiadanych akcji spółki - w każdym przypadku za nie więcej niż 1 mln zł - aby zabezpieczyć środki na działalność spółki, podało The Farm 51 Group. Środki te będą wnoszone do spółki w postaci wystawianych weksli na rzecz spółki.

"Zarząd emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii Covid 19 na sytuację finansową spółki. Jednakże z uwagi na brak możliwości oceny kondycji finansowej kontrahentów spółki, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, a także fakt, iż okoliczności dotyczące pandemii mają charakter niezwykle dynamiczny, zarząd spółki nie może wykluczyć pojawienia się negatywnych skutków i ich wpływu na sytuację finansową spółki. Dlatego też członkowie zarządu w osobie: Roberta Siejki, Wojciecha Pazdura oraz Kamila Bilczyńskiego podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na działalność spółki poprzez sprzedaż przez każdego z nich części posiadanych akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Środki te będą wnoszone do spółki przez każdego z członków zarządu w postaci wystawianych weksli na rzecz spółki w zależności od potrzeb, które powstaną i będą miały wpływ na ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki.

"Przy czym zarząd emitenta wskazuje, że każdy z członków zarządu wniesie do spółki, w związku ze sprzedażą akcji spółki, kwotę: 1) Robert Siejka - nie większą niż jeden milion zł, 2) Wojciech Pazdur - nie większą niż jeden milion zł, 3) Kamil Bilczyński - nie większą niż jeden milion zł" - czytamy dalej.

Środki pieniężne, w razie potrzeby, wnoszone do spółki przez członków zarządu wspomogą jej płynność finansową oraz umożliwią kontynuację prac nad grą "World War 3", podano także.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)