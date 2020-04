Amica przekazała 200 tys. zł jednoprofilowemu szpitalowi zakaźnemu w Poznaniu



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Amica przekazała 200 tys. zł Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu, przekształconemu obecnie w jednoprofilowy szpital zakaźny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem, podała spółka. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie, minimalizowanie ryzyka zakażenia personelu oraz pacjentów.

"Pamiętamy o tym, skąd jesteśmy. Staramy się pomagać jednostkom służby zdrowia z całej Polski. Pomoc rzeczowa trafia od nas m.in do Wejherowa, Łodzi, Lublina, Nowego Targu czy Zielonej Góry. Nigdy nie ukrywaliśmy jednak, że Amica w sposób szczególny czuje się związana z Wielkopolską, gdzie we Wronkach mamy fabrykę kuchni, a w Poznaniu naszą spółkę odpowiedzialną za handel i marketing. Olbrzymia większość naszych pracowników jest Wiekopolanami, poznaniakami - dokładamy wszelkich starań, by ich chronić. Stąd właśnie decyzja o przeznaczeniu dodatkowych 200 tys. zł na działalność szpitala, który jest obecnie właściwą lecznicą zakaźną walczącą z epidemią koronawirusa w naszym regionie" - powiedział prezes Grupy Amica Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Amica przekazała wcześniej środki finansowe Szpitalowi Powiatowemu w Szamotułach, natomiast sprzęt AGD między innymi szpitalowi oraz laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także szpitalom w Środzie Wielkopolskiej i Nowym Tomyślu. Pomoc dla szpitala im. Józefa Strusia jest jednak szczególnie znacząca, bo to właśnie tam trafiają chorzy na koronawirusa z Poznania i okolicznych powiatów, podkreślono.

"Od 16 marca br. zgłosiło się do nas z podejrzeniem zarażenia blisko 1500 pacjentów. W tym czasie przyjęliśmy do szpitala ponad 430 osób. Potencjalnie trafić do nas może każdy mieszkaniec Wielkopolski, który będzie zarażony. Trudno mówić tutaj jednak o jakichkolwiek liczbach. Pomoc Grupy Amica, zgodnie z życzeniem firmy, przeznaczona będzie na działania bezpośrednio służące naszej obecnej, jednoprofilowej działalności, a w szczególności na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala. Pragnę podziękować wszystkim wspierającym nas firmom, instytucjom i osobom prywatnym za przekazywane wsparcie. Świadomość, że tak dużo osób łączy się z nami w tej sytuacji, stanowi dla wszystkich ogromny bodziec do dalszej pracy" - dodał zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Jan Sawicz.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

