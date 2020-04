Trzaskowski był pytany we wtorek podczas konferencji prasowej, jakiej pomocy w związku z ubytkami w budżetach samorządów władze lokalne oczekują od rządu. Zdaniem prezydenta stolicy najważniejsze jest "poluzowanie reguły budżetowej".

"Dzisiaj samorząd nie może się zadłużyć więcej niż pozwala na to reguła finansowa. My w Warszawie moglibyśmy się zadłużyć w sposób odpowiedzialny w dużo większym stopniu po to, żeby nie musieć rezygnować z wielu ważnych dla warszawiaków i warszawianek inwestycji. W momencie gdyby ta reguła została poluzowana, to moglibyśmy wtedy wprowadzać znacznie mniejszy plan ograniczeń budżetowych" - wskazał Trzaskowski.

Jego zdaniem ograniczanie inwestycji przez samorządy doprowadzi do pogłębienia kryzysu gospodarczego w Polsce. "A dla ans najważniejsze jest to, żeby ta koniunktura była jak najmniej dotknięta kryzysem" - dodał.

Trzaskowski poinformował też, że związki samorządów postulują m.in. o zawieszanie Janosikowego. "Zwracamy się do rządu o to, żeby nam pomógł, choćby z pieniędzy unijnych, uzupełnił te ubytki. Albo przynajmniej poluzował regułę wydatkową, zawiesił janosikowe" - podkreślił prezydent Warszawy.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski