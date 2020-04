Creepy Jar: 'Green Hell' w trybie co-op na 2. miejscu listy bestsellerów Steam



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Gra "Green Hell" w trybie kooperacji w dniu swojej premiery zajęła 2. miejsce na liście bestsellerów na platformie Steam, podał Creepy Jar. Jednocześnie tytuł pobił swój rekord użytkowników grających jednocześnie - we wtorek było to ponad 6 100 osób.

"Wspięcie się na drugie miejsce listy globalnych bestsellerów platformy Steam w premierowy wieczór to niesamowity wynik. Obrazuje on, jak wielu użytkowników oczekiwało na pojawienie się trybu kooperacji. Biorąc pod uwagę gry oznaczone tagiem dla wielu graczy - prześcignęliśmy nawet wysokobudżetowe produkcje, takie jak: 'Civilization VI', 'Red Dead Redemption 2' czy 'Resident Evil 3'. Mogliśmy zaobserwować najwyższą dotychczas liczbę graczy grających w naszą produkcję. W porównaniu do dnia sprzed premiery prawie 6 razy więcej osób sięgnęło wczoraj po 'Green Hell'. Liczymy, że do końca tygodnia będziemy świadkami pobicia kolejnych rekordów graczy grających jednocześnie" - powiedział prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Tryb co-op jest darmową aktualizacją do gry "Green Hell". Tytuł od debiutu w Steam Early Access jest stale rozwijany o nowe treści, które niezmiennie cieszą się dużą aprobatą grającej społeczności. W najbliższych miesiącach produkcja pojawi się na konsolach PS4, Xbox One, Nintendo Switch a także na google VR, podsumowano.

Pełna wersja "Green Hell" - symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej - trafiła do sprzedaży 5 września 2019 r.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)