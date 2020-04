No Gravity Games: Premiera gry 'Make War' na Nintendo Switch ustalona na 16 IV



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Data premiery gry "Make War" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na 16 kwietnia, podało No Gravity Games.

"'Make War' to kolejna gra znanego dewelopera Deqaf Studio. Tematem przewodnim jest niczym nie skrępowana, czysta radość destrukcji, osadzona w mechanice strategii czasu rzeczywistego. W grze zarówno dowodzimy wojskami - jak i przygotowujemy je do walki przed bitwą. Każda potyczka dostarcza wielu emocji i chęci na więcej. Na szczęście, twórcy gry przewidzieli potrzeby graczy i gra posiada aż 160 misji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd podał także, że spółka jest wydawcą gry, a licencjobiorcą i podmiotem portującym grę jest spółka zależna tj. No Gravity Development sp. z o.o.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)