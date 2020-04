CD Projekt: Dywidenda niezgodna z filozofią przygotowań do 'Cyberpunk 2077'



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CD Projekt obecnie skupia się na przygotowaniu do debiutu gry "Cyberpunk 2077" dokładając starań, by zminimalizować ryzyka z tym związane i uważa, że wypłata dywidendy w tym czasie prawdopodobnie nie byłaby zgodna z taką filozofią, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

"Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących dywidendy za 2019 rok, ale ogólnie rzecz biorąc uważamy, że obecnie powinniśmy się skupić na przygotowywaniach do debiutu gry i na upewnieniu się, że mamy wszystko, by wspierać ten proces, wszystko, co może pomóc zminimalizować potencjalne ryzyka, a wypłata dywidendy w tym czasie prawdopodobnie nie byłaby zgodna z taką filozofią" - powiedział Nielubowicz podczas telekonferencji.

CD Projekt podał dziś, że zarząd "czuje się komfortowo" z datą premiery gry "Cyberpunk 2077" wyznaczoną wcześniej na 17 września br.

W 2019 r. Akcjonariusze CD Projekt podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100,93 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 1,05 zł na akcję.

CD Projekt odnotował 175,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 109,33 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 172,83 mln zł wobec 109,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)