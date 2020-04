Jak poinformowało ministerstwo, w ostatnich tygodniach zainteresowanie Polaków e-usługami jest rekordowe. A ponieważ - jak mówi minister Marek Zagórski - profil zaufany to punkt wyjścia dla każdego, kto chciałby załatwić sprawę urzędową online, potwierdza naszą tożsamość w internecie i jest kluczem do e-usług, to w marcu padł rekord liczby nowych profili.

Założyło je ponad 528 tys. osób. Drugiego takiego miesiąca w historii nie było. To rekord – dodał Zagórski.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, od początku tego roku przybyło dokładnie 1 381 298 nowych właścicieli profilu zaufanego. Przy czym w styczniu przyrost wyniósł niecałe 300 tys., w lutym zbliżał się do 400 tys., a w marcu przekroczył 528 tys.

MC ocenia, że kwiecień 2020 r. też ma szansę na rekord w tej kategorii – tylko przez pierwszych osiem dni miesiąca założono ponad 165 tysięcy profili zaufanych.

Ministerstwo przypomniało, że dzięki profilowi zaufanemu można online załatwić takie sprawy jak wniosek o nowy dowód osobisty, zgłoszenie narodzin dziecka, czy e-meldunek. Można też zawnioskować o odpisy aktów stanu cywilnego, ale i podpisać oraz wysłać pismo do urzędu w dowolnej, ważnej sprawie.

Według MC, rekordy bije e-usługa umożliwiające zgłoszenie online narodzin dziecka. W marcu tego roku skorzystało z niej 11 171 osób. Dla porównania – w marcu 2019 r. zrobiło to 2747 rodziców.

A przez pierwsze osiem dni kwietnia zgłoszono online narodziny 4013 dzieci. „Mimo ograniczeń, w wielu miejscach życie toczy się takim samym trybem jak dotąd. Każdego dnia na świat przychodzą dzieci, których narodzenie trzeba zgłosić. Możliwość dopełnienia tego obowiązku przez internet jest nie tylko wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna. Ograniczajmy wizyty w urzędach do niezbędnego minimum” – ocenił minister Zagórski.

E-meldunek to kolejna e-usługa, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności. W marcu skorzystało z niej 12 385 osób, czyli niemal trzykrotnie więcej, niż w marcu 2019 r. , kiedy online zameldowało lub wymeldowało się 4620 osób.

Niemal trzykrotnie wzrosło też zainteresowanie e-usługą umożliwiającą wnioskowanie online o odpisy aktów stanu cywilnego. W marcu tego roku z tej możliwości skorzystało 9824 osób, rok wcześniej – 3866.

W tym obszarze MC zapowiada niebawem pojawi się kolejne udogodnienie. „Obecnie możliwe jest wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Wkrótce wprowadzimy możliwość pobierania odpisów w wersji elektronicznej’ – zapowiedział Zagórski.

Według MC, w marcu tego roku obywatele online przesłali do urzędów niemal 97 tys. pism ogólnych, ponad dwa razy więcej, niż rok wcześniej.

W czasie kwarantanny wiele osób składa także elektroniczne wnioski o wydanie dowodu osobistego, w marcu 2020 r. zrobiło to niemal 21 tysięcy Polaków - zauważyło też Ministerstwo Cyfryzacji.(PAP)