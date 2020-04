"Nie dysponujemy tak szerokimi możliwościami wsparcia jak rząd czy parlament. Dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać dostępne nam narzędzia i wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców, również poprzez przesunięcie innych płatności" - wyjaśnił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Miasto proponuje odroczenie przedsiębiorcom płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic, by korzystały z tej formy wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 r.

Urząd przypomniał też, że Warszawa wspiera przedsiębiorców w tym okresie takimi rozwiązaniami jak obniżki czynszów w miejskich lokalach, ulgi w spłacie zaległości, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych czy bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska