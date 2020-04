Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem, podała spółka. Placówki medyczne będą mogły bezpłatnie do 31 lipca korzystać z moduł Teleporada, który wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej pozwoli lekarzom na udzielanie porad w sposób zdalny i zapewni dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta.

"W czasie pandemii kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczenia opieki lekarskiej. Jest to możliwe dzięki zdalnemu kontaktowi lekarza z pacjentem, dlatego przygotowaliśmy Teleporady, z których mogą korzystać lekarze w szpitalach i przychodniach" - powiedział zastępca dyrektora pionu d/s sprzedaży w pionie opieki zdrowotnej Asseco Poland Jan Butkiewicz, cytowany w komunikacie.

Dzięki współpracy Asseco z Operatorem Chmury Krajowej, rozwiązanie udostępniane jest jako usługa w Chmurze Krajowej. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz pozwala na korzystanie z Teleporady z dowolnego miejsca, bez potrzeby wychodzenia z domu, podano także.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)