W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały początkowo zawieszone do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. Na podstawie opublikowanego w czwartek rozporządzenia MEN, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia.

Zgodnie z rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Ustawa (tzw. tarcza antykryzysowa) zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów – w formie rozporządzenia – wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z czego rząd skorzystał.

Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do czasu zamknięcia placówek, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia 2020 r.

Zmiana terminu nie będzie wiązać się z jakimikolwiek dodatkowymi formalnościami. Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę.

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 lat to część tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd, która ma ograniczyć negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec