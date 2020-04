Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 202,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 35,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd spółki [...], w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych [...] szacuje, że w pierwszym kwartale 2020 r. grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 202,7 mln zł, wobec 137,9 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 47%) oraz 121,2 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o ok. 67% r/r),

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 35,2 mln zł, wobec 7,6 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 363%) oraz 1,8 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o ok. 1856 % r/r),

3) skonsolidowany wynik netto: ok. 20,4 mln zł, wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mercator Medical jest w trakcie przygotowywania, podano.

Zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane wzbierającą pandemią koronawirusa sprzyjają wynikom Grupy Mercator Medical. Wynik EBITDA na poziomie 35,2 mln zł to o 43% więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,4 mln zł to dwa razy więcej niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych, podkreślono.

"Oczywiście, cieszą nas te wyniki, które są głównie efektem wykorzystania przez nas momentu rynkowego. Zwiększony popyt ze strony Stanów Zjednoczonych, które już przed pandemią odpowiadały za połowę światowego zużycia rękawic, w naturalny sposób wpłynął na ceny na całym łańcuchu dostaw. Szczególnie cieszy nas wzrost rentowności naszej fabryki w Tajlandii, która większość produkcji lokuje właśnie na rynku amerykańskim. Do Europy trafia znikoma część naszych wyrobów, gdyż w działalności dystrybucyjnej bazujemy na dostawach od innych producentów" - powiedział prezes spółki dr Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Segment dystrybucji również notuje znacznie zwiększony popyt, a ceny mają tendencje wzrostową. Należy jednak pamiętać, że na działalność dystrybucyjną Grupy Mercator Medical niekorzystnie wpływa realne zatrzymanie możliwości działania w dotychczasowym modelu, który opierał się na magazynach zlokalizowanych w Polsce. To z nich rękawice i inny asortyment ochronny trafiały do innych krajów europejskich, w tym w ramach wygranych przetargów na zaopatrywanie zagranicznych szpitali publicznych. Obostrzenia wprowadzone w marcu wymusiły działania dostosowawcze w zakresie źródeł zaopatrywania zagranicznych spółek zależnych. Natomiast powstałe spiętrzenie stanów magazynowych pozwoliło odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na środki ochronne w Polsce, zaznaczono.

"Jesteśmy odpowiedzialną firmą i do tej pory w pełni realizowaliśmy zawarte kontrakty z polskimi szpitalami. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu będzie to możliwe w przyszłości. Realizujemy również zamówienia sektora medycznego z wolnej ręki, jak również zaopatrujemy jednostki wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Walkę z COVID-19 wspieramy też poprzez systematyczne darowizny, ich realizację powierzyliśmy specjalnemu zespołowi" - dodał Żyznowski.

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trafiło 84 tys. specjalistycznych rękawic jednorazowych nitrylex complete z przedłużonym mankietem i bezpieczniejszym systemem wyjmowania rękawic z opakowania. Kolejne 84 tys. rękawic zostało dostarczonych do Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa. Z kolei 246 tys. rękawic zostało przekazanych do Komendy Głównej Policji, a 50 tys. maseczek ochronnych do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Miały miejsce również pomniejsze darowizny, wymieniono także.

"Świat w obszarach interesujących nas ze względu na branżę, w której jesteśmy, zmieni się być może nawet znacznie, ale za wcześnie mówić, czy na lepsze, czy na gorsze. Istnienie oraz wagę jednorazowych rękawic medycznych i ochronnych dostrzegło wielu ludzi i z pewnością będziemy chcieli zrobić z tego użytek z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych" - podsumował prezes.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)