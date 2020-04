Pandemia koronawirusa przyczyniła się do ekspresowej edukacji rynku i społeczeństwa w zakresie potrzeb cyfrowych i do wzrostu cyberataków co w średniej i dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi i produkty ICT oraz cyberbezpieczeństwa, wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Kościuszki przy udziale Związku Cyfrowa Polska.