Minister Maląg zauważyła w TVP Info, że świadczenie 500 plus dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie, niż 4 lata temu, gdy ruszyło. "Wtedy miało na celu podniesienie godności rodziny, inwestycję w rodzinę; dzisiaj nabrało nowego wymiaru - pomaga rodzinom przeżyć miesiąc" - powiedziała.

Wyjaśniła, że w trudnym czasie pandemii, gdy "jeden z rodziców może stracić pracę, to systematycznie wpływające pieniądze do budżetu rodzinnego pozwalają normalnie funkcjonować".

Marlena Maląg podkreśliła również, że przez 4 lata zainwestowane w rodzinę zostało łącznie 100 mld złotych dla 6,5 mln dzieci. Jej zdaniem, dzisiaj "to świadczenie jest potrzebne rodzinom na funkcjonowanie, przeżycie, na to, żeby można było wychowywać dzieci". "Rząd nie zamierza go zabierać" - zaznaczyła.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku, zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od lipca ub. roku działa on w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.