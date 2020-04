PKW: obsadzonych około 40 proc. obwodowych komisji wyborczych, wcześniejsza informacja opierała się na niepełnych danych

Źródło: PAP

Do obwodowych komisji wyborczych zgłosiło się 98 tysięcy chętnych, co stanowi około 40 procent obsady - poinformował PAP we wtorek rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Wcześniejsza informacja o obsadzeniu ok. 80-85 procent opierała się, jak dodał, na niepełnych danych.