Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Elektro - przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa S.A. w upadłości lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności Elektrobudowy w zakresie realizacji kontraktów, podała spółka. Mostostal podjął decyzję o skierowaniu do syndyka masy upadłości Elektrobudowy stosownego oświadczenia w tym zakresie.

"Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie syndyka z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zaproszenia zainteresowanych podmiotów do udziału we wstępnych rokowaniach dotyczących ustalenia zasad przejęcia od syndyka (poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach) - w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe - przedsiębiorstwa Elektrobudowa bądź jego zorganizowanej części, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności w zakresie realizacji kontraktów" - czytamy w komunikacie.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do wstępnych rokowań wpisuje się w realizację Strategii rozwoju Grupy na lata 2020-2022, w której spółka założyła nabywanie aktywów oraz przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny ze strategią grupy i stanowi uzupełnienie jej oferty, podkreślono.

Po uzyskaniu niezbędnych danych, MZ Elektro będzie mogła rozpocząć proces analizy potencjalnej transakcji. Mostostal zastrzega jednak, iż złożenie ww. oświadczenia o wstępnym zainteresowaniu nie przesądza o przystąpieniu przez MZ Elektro do jakiejkolwiek transakcji lub o nabyciu przez MZ Elektro jakichkolwiek składników masy upadłości, a w ogłoszeniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. syndyk zastrzegł sobie m.in. prawo do zamknięcia rokowań bez zawarcia transakcji.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)