Fitch potwierdził rating IDR mBanku na poziomie BBB-, perspektywa stabilna



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating mBanku (Long-Term Issuer Default Rating) na poziomie BBB- i rating indywidualny viability rating na poziomie bbb-, podał bank. Jednocześnie agencja usunęła ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Perspektywa dla ratingu długoterminowego banku jest stabilna.

"Usunięcie ratingów banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla opinię Fitch, że w obecnych warunkach rynkowych sprzedaż mBanku przez Commerzbank AG jest mało prawdopodobna. Wcześniej agencja zakładała, że sprzedaży mBanku towarzyszyć może przeniesienie na jednostkę dominującą ryzyka związanego portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, co miałoby pozytywny wpływ na oceny agencji dotyczące profilu, apetytu na ryzyko, jakości aktywów i bazy kapitałowej banku" - czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, że solidny poziom kapitału banku i nadwyżki w stosunku do minimalnych wymogów kapitałowych są wystarczające, aby skompensować skutki przewidywanego spowolnienia polskiej gospodarki bez wywierania znaczącej presji na aktualny poziom ratingów banku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)