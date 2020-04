The Dust: Epidemia może zwiększyć popyt na gry, a zarazem przychody spółki



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Epidemia choroby COVID-19 może skutkować zwiększeniem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji zwiększeniem przychodów The Dust, podała spółka.

"Nagła zmiana zachowań znacznej części światowej populacji, która ograniczyła swoje dotychczasowe aktywności (w tym nawet opuszczanie miejsc zamieszkania - samowolnie lub pod wpływem wprowadzonych w wielu krajach ograniczeń) może skutkować zwiększeniem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji zwiększeniem również przychodów spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi zabiegi mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla jej pracowników, zapewniając przy tym ciągłość działań. Wprowadzony został system pracy zdalnej, którego efektywność The Dust ocenia wysoko. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka realizuje strategię rozwoju w stopniu niezmniejszonym wobec działalności sprzed pandemii, podkreślono.

Spółka podała także, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka ma zabezpieczone finansowanie swojej działalności.

Ilość zmiennych, dynamika zmian oraz niemożność ustalenia daty zakończenia pandemii powodują, że finalny jej wpływ na spółkę jest obecnie niemożliwy do precyzyjnego określenia, podsumowano.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021 zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)