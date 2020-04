BNP Paribas BP udostępnia gwarancje oferowane wspólnie z BGK z limitem 10 mld zł



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i pomoc de minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BNP Paribas na gwarancje oferowane przez BGK wynosi 10 mld zł.

"Gwarancje w łącznej wysokości 10 mld zł, oferowane we współpracy z BGK to kolejne udogodnienie dostępne dla klientów BNP Paribas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wdrożyliśmy również nowe narzędzia w bankowości internetowej i mobilnej, przygotowaliśmy też szereg usprawnień proceduralnych oraz nowe propozycje finansowe, jak np. możliwość odroczenia spłaty rat kredytu. Liczymy, że nasze kompleksowe podejście okaże się wymiernym wsparciem dla polskich przedsiębiorców w tym trudnym czasie" - powiedział wiceprezes Jerzy Śledziewski, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Obszar Bankowości MŚP, cytowany w komunikacie.

Klienci Banku BNP Paribas, którzy na skutek epidemii COVID-19 napotykają trudności w działalności biznesowej, będą korzystali z dwóch programów BGK: programu de minimis oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankowi BNP Paribas w ramach Funduszu został przyznany limit 8 mld zł na gwarancje spłaty kredytów udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Bank podpisał również z BGK aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

BNP Paribas Bank Polska podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w ramach nowego programu pomocowego Portfelowej Linii Gwarancji Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP). Dzięki temu Bank może zaproponować swoim klientom kolejne narzędzie, które pomoże w zapewnieniu płynności finansowej prowadzonej przez nich działalności. BNP Paribas podpisał również aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z BGK, która wprowadza szereg ułatwień dla obecnych klientów kredytowych współpracujących z bankiem.

"W przypadku Funduszu Gwarancji Płynnościowych kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu może wynosić między 3,5 mln zł a 200 mln zł. Jej wysokość pokrywa do 80% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Okres na jaki gwarancja może być udzielona nie może być dłuższy niż 27 miesięcy i niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące" - wyjaśniono.

Gwarancją w ramach PLG FGP mogą być objęte kredyty udzielone, zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień umowy z BGK. Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy zabezpieczonych gwarancjami w ramach PLG FGP we wszystkich bankach nie może przekroczyć 250 mln zł.

