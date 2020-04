LPP: Powierzchnia sprzedaży wzrośnie o 10% r: r, ale zmniejszony został capex



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Powierzchnia sprzedaży w LPP zwiększy się o 10% r/r/ do 1 362 tys. m2 na koniec stycznia 2021 r., podała spółka. Zredukowano wydatki inwestycyjne na rok 2020/21 w wysokości 620 mln zł - do ok. 500 mln zł, podano także.

"Jeśli chodzi o capex, mamy nadzieję, że wrócimy do normalnej sytuacji w przyszłym roku [obrotowym]" - powiedział wiceprezes Przemysław Lutkiewicz podczas telekonferencji.

"Na koniec stycznia 2021 powierzchnia Grupy LPP powinna wynosić 1 362 tys. m2, 10% wyżej r/r." - czytamy w prezentacji spółki dotyczącej wpływu COVID-19 na jej działalność.

Spółka zakłada utrzymanie kluczowych wydatków modernizacyjnych, przesunięcia i redukcje w otwarciach sklepów, ale kontynuacja rozwoju grupy. "Planowane wydatki na sklepy to ok. 400 mln zł" - podała spółka.

Nastąpi zatrzymanie rozbudowy siedziby w Gdańsku i przesunięcie wydatków na centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim na następne lata. W nowym planie spółka zakłąda wydanie po 50 mln zł na wydatki na obszar logistyki i IT.

"Redukcja wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzednich planów na rok 2020/21 w wysokości 620 mln zł" - podano także.

Wcześniej Planowany capex w 2020/21 roku (12 miesięcy) to było ok. 1 120 mln zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 760 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 200 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)