Forte miało wstępnie 276 mln zł przychodów i 27 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały 276 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 14% r/r) i 27 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 12% r/r) w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w I kwartale 2020 r. wyniosła 276 mln zł (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie) vs 319 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 12 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 14% niższa. W marcu 2020, na skutek wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 nastąpił spadek obrotów o -48 mln zł, czyli o 42% vs marzec 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za I kwartał 2020 r. wyniosła 27 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r, przy czym tylko w marcu 2020 r. EBIT wyniósł 0,6 mln zł wobec 11,5 mln zł w marcu roku 2019.

"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wyniosła 41 mln zł, w stosunku do 38 mln zł w I kwartale roku 2019, czyli nastąpił wzrost o 8%. Tylko w marcu 2020 r. EBITDA wyniosła 5,3 mln zł vs. 16,4 mln zł w marcu 2019 r." - czytamy dalej.

Zarząd podkreślił, że jednorazowy wpływ na obniżenie wyniku EBIT w I kwartale 2020 roku miało ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych kwoty 2,5 mln zł przekazanych na początku stycznia br. na dofinansowanie budowy pasa startowego w Suwałkach.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2020 r. nie przekracza poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi grupę, podkreślono także.

Spółki zaznaczyła, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za I kwartał 2020 r.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)