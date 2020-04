Dziś poznamy kolejny odczyt dotyczący dynamiki cen - inflację bazową.



Roczna inflacja po marcu w wysokości 4,6%, przy jednocześnie obniżonych już o 1 pkt. proc. stopach procentowych, brzmi jak mieszanka wybuchowa dla złotego. Rada Polityki Pieniężnej stawia się w roli gracza rynkowego de facto testując, na ile PLN może być odporny na olbrzymi już i nadal rosnący dystans pomiędzy poziomem inflacji konsumenckiej a stopami procentowymi. Większość analityków oczekiwało osłabienia presji inflacyjnej już w marcu. Można się obawiać, że w przypadku kolejnej fali spadkowej na amerykańskich giełdach inwestorzy nie wytrzymają i złoty spadnie, notując nowe, historyczne minima. Dodatkowo PLN nie pomagają zapowiedzi niektórych analityków spekulujących, że w Polsce możemy doświadczyć jeszcze kolejnej obniżki stóp procentowych.



Złoty przebywa nadal w bardzo niebezpiecznym miejscu. Dla USD/PLN na dzisiaj oporem pozostaje 4,2, a wsparciem 4,11. Jednak kluczowy poziom powstrzymujący dalszą wyprzedaż złotego to 4,3. EUR/PLN przejawia jeszcze większą ochotę do przełamania oporu. Krótkoterminowy zakres zmian to 4,52-4,6, a ostatni opór jest przy 4,63. Funt, podobnie jak frank, niebezpiecznie utrzymują się na wysokich poziomach. W przypadku franka przebicie 4,32 może być zapowiedzią ataku na nowe, historyczne szczyty. Dzisiaj o godz. 14:00 poznamy inflację netto, która według prognoz ma sięgnąć 3,4%. Ten odczyt może być katalizatorem większej zmienności cen walut.



We wtorek zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i brytyjskie Biuro Odpowiedzialności Budżetowej, opublikowały kiepskie prognozy i wygląda na to, że wczoraj inwestorzy wzięli pod uwagę wszystkie te aktualizacje. Według MFW światowa gospodarka może doświadczyć najgorszej recesji od lat trzydziestych ubiegłego wieku. W styczniu przewidywano, że światowa gospodarka wzrośnie o 3,3% w 2020 r. W tej chwili przewiduje się spadek o 3%. Dziś w nocy akcje na Dalekim Wschodzie straciły na wartości po tym jak szef Departamentu Azji i Pacyfiku w MFW ostrzegł, że wzrost gospodarczy w Azji wyniesie w tym roku 0%. Byłby to najgorszy wynik od prawie 60 lat.



W mediach można też często spotkać niedokładnie przepisane analizy niektórych banków inwestycyjnych zapowiadające wzrost bezrobocia w USA do poziomów przekraczających 20%. Trzeba mieć na uwadze, że przedstawiciel Goldman Sachs w marcu wskazał, iż bezrobocie może sięgnąć takiego poziomu, jeżeli nie zostanie wprowadzony pakiet pomocowy. W tej chwili, pomimo wprowadzanych pakietów wsparcia gospodarki USA, szacuje się, że bezrobocie sięgnie tam poziomu 15% w połowie roku. Jednak przede wszystkim prognozuje się bardzo dynamiczne odbicie światowej gospodarki w trzecim kwartale tego roku.



Na rynkach zagranicznych nie ma dzisiaj wielu ważnych odczytów makroekonomicznych. Kluczowe będą dane z USA dotyczące rozpoczętych budów domów w marcu oraz przede wszystkim - tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, gdzie oczekuje się odczytu 5,1 mln.