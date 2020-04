Źródło: PAP

Na Ukrainie w ciągu miesiąca przybyło ok. 1-1,3 mln bezrobotnych, poziom bezrobocia wynosi obecnie ok. 13,7-15,4 proc. i jest to najwyższy wskaźnik od 15 lat - oświadczył szef Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Hennadij Czyżykow, cytowany w czwartek przez Ekonomiczną Prawdę.