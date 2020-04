Z powodu koronawirusa trwa bezprecedensowy krach na rynku pracy. Począwszy od drugiej połowy marca w kolejnych tygodniach po zasiłek zgłosiło się 3,3, 6,9, 6,6 oraz 5,2 milionów Amerykanów.

O skali problemu świadczy to, że poprzedni rekord wniosków o zasiłki w USA w ciągu czterech tygodni wynosił 2,7 mln - zauważa "Wall Street Journal". Odnotowano go na jesieni 1982 roku.

Raport z czwartku głosi też, że 12 mln Amerykanów otrzymało zasiłki w tygodniu kończącym się 4 kwietnia. To aż o 7,4 mln więcej niż tydzień wcześniej.

Według analityków banku Goldman Sachs pod koniec maja w USA może być nawet 37 mln bezrobotnych. Zdaniem ekspertów, po recesji gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się odbić. Liczby wniosków o zasiłek przewyższają jednak prognozy analityków.

"Może potrwać do połowy maja lub dłużej zanim zobaczymy spadek liczby wniosków" - ocenia dla "Wall Street Jorunal" Daniil Manaenkov, ekonomista z University of Michigan. Jego zdaniem konieczne do tego będzie otwarcie gospodarki.

Z powodu koronawirusa amerykańska gospodarka jest sparaliżowana - zamknięte są sklepy, bary i restauracje, masowo upadają firmy. Sytuacja porównywana jest do Wielkiego Kryzysu czy czasów II wojny światowej.

Prezydent Donald Trump w czwartek przedstawi wytyczne dla stanów, dotyczące stopniowego otwierania gospodarek. Do przywrócenia chociażby części działalności gospodarczej wzywają politycy Partii Republikańskiej; większość ekspertów medycznych jest sceptyczna i przestrzega przed zbyt odważnymi krokami w tej sprawie.

Na ratunek gospodarce pod koniec marca Kongres przegłosował, a Trump podpisał, rekordowy fundusz pomocowy. Pakiet wart jest ponad 2 bln dolarów, czyli około 10 proc. PKB USA.

Przewidziane w pakiecie bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 USD na osobę już wysyłane są do Amerykanów. Obywatele USA mają je otrzymywać w tempie 5 mln tygodniowo aż do września, począwszy od czeków dla najmniej zarabiających podatników.

Partia Demokratyczna uważa to za niewystarczającą pomoc. Proponuje ustawę, zgodnie z którą każdy Amerykanin zarabiający rocznie mniej niż 130 tys. USD, otrzymywałby od rządu 2 tys. USD aż do momentu ustabilizowania rynku pracy. Rodziny mogłyby w niej liczyć dodatkowo na 500 USD na dziecko (do trzeciego).

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski

