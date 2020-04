Automatyczna promocja uczniów do następnych klas? Piontkowski: Nie widzę takiej potrzeby

Źródło: PAP

Nie widzę takiej potrzeby, by uczniowie byli automatycznie promowani do następnych klas, nauczyciele mają w tej kwestii autonomię – powiedział w piątek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Mówił też, że na razie nie ma planów przedłużenia roku szkolnego i że – w jego ocenie – nie służyłoby to poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczniów.