Spółka zal. Inno-Gene zamówiła 20 tys. testów na obecność koronawirusa



Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, zamówiła nową dostawę 20 000 sztuk testów wykrywających obecność przeciwciał przeciwko SARS-Cov-2 z dostawą do 22 kwietnia od spółki stowarzyszonej, tj. Central Europe Genomics Center (CEGC), podało Inno-Gene. Z informacji uzyskanej od CEGC wynika, iż jest ona w posiadaniu w/w ilości testów. Spółki portfelowe dopuszczają możliwość kolejnych dostaw testów oraz odczynników do badań w kierunku koronawirusa.

"Dywersyfikacja dostaw testów wynika z dużego zainteresowania badaniami wśród zakładów produkcyjnych i władz samorządowych" - czytamy w komunikacie.

16 kwietnia br. Centrum Badań DNA poinformowało, iż jako jedyne w kraju oferuje jednocześnie diagnostykę molekularną (genetyczną) oraz serologiczną (identyfikacja antygenów wirusa i specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2) oraz sprzedaż szybkich testów do samobadania przeznaczonych dla personelu medycznego.

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)