Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dzisiaj weszło w życie.



Zgodnie z nim, w obiektach handlowych bądź usługowych może przebywać nie więcej niż cztery osoby na kasę, jeżeli powierzchnia sklepu (bądź obiektu, gdzie świadczone są usługi) nie przekracza 100 m kw. Jeżeli natomiast jest większa - maksymalna liczba klientów zależy od powierzchni lokalu; na jednego klienta powinno wówczas przypadać co najmniej 15 m2.



Rozporządzenie utrzymuje "godziny dla seniorów" powyżej 65. roku życia, z tym, że obowiązują one teraz od poniedziałku do piątku (poprzednio we wszystkie dni tygodnia). Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku, gdy konieczne jest wydanie w tym czasie leku bądź wyrobu medycznego osobom poniżej 65. roku ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, a także w hurtowniach.



Zmienia natomiast ograniczenia, dotyczące maksymalnej liczby klientów na stacji paliw; ma to być 4 osoby na kasę (poprzednio 3 osoby) oraz maksymalnej liczby klientów na straganach: także 4 osoby na stoisko (poprzednio 3 osoby, nie licząc sprzedawcy).



Utrzymano natomiast ograniczenia liczby osób w urzędach pocztowych; nadal ma to być dwie osoby na okienko (za wyjątkiem obsługi).



Klienci nadal mają też obowiązek noszenia w sklepach jednorazowych rękawiczek (które - jak zakłada rozporządzenie - zapewniają, podobnie jak płyn do dezynfekcji rąk, zarządzający sklepami lub straganami).



Pracownicy sklepów mają obowiązek - w godzinach ich otwarcia - dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.



Zgodnie z rozporządzeniem zakłady pracy zapewniają zatrudnionym (niezależnie od podstawy zatrudnienia) rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności. Wówczas zakład powinien zapewnić środki ochrony osobistej.



Przepisy te obowiązują do odwołania.



Do odwołania obowiązuje także zakaz działalności restauracji i barów (z wyjątkiem posiłków na wynos), działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, działalność sportowa i rekreacyjna, działalności kin, kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych), fryzjerskiej i kosmetycznej, salonów tatuażu i piercingu, działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, siłowni i fitness, usług hotelarskich, działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.



Rozporządzenie utrzymuje zakaz handlu w galeriach powyżej 2 tys. m2 do odwołania za wyjątkiem sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, gazet, artykułów budowlanych lub remontowych, artykułów dla zwierząt domowych lub paliw.



Zakaz dotyczy też działalności usługowej z wyjątkiem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych (dostarczanie żywności).



