No Gravity Games: Sprzedaż gry 'Make War' zapewniła już zwrot kosztów



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Gra "Make War" od chwili premiery na platformie Nintendo Switch, która miała miejsce 16 kwietnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games.

"Na dzień 20 kwietnia 2020 roku, na godz. 8:00 gra 'Make War', której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 16 kwietnia 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i wydanie gry" - czytamy w komunikacie.

Spółka jest wydawcą gry, a licencjobiorcą i podmiotem portującym grę jest spółka zależna, tj. No Gravity Development sp. z o.o.

"Sprzedaż gry będzie więc miała znaczenie nie tylko dla emitenta, ale również dla No Gravity Development sp. z o.o." - podkreślono także.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)