Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, podał bank.

Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020. Program skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Klienci Citi Handlowy już mogą składać w banku wniosek o skorzystanie z tej oferty, podano.

"Jedną z głównych ról, jakie mamy dziś jako bank do wypełnienia, jest pomoc naszym klientom zachować płynność i nawigować biznesem w tym bezprecedensowym czasie. Dzięki zapewnionej przez nasz bank sprawnej dystrybucji rządowego pakietu pomocowego, firmy uzyskają łatwiejszy dostęp do bieżącego finansowania obrotowego i tym samym wsparcie w stawianiu czoła skutkom zablokowania gospodarek w reakcji na Covid-19" - powiedział prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie.

Umowa z BGK jest jednym z wielu działań, podejmowanych przez Citi Handlowy w czasie kryzysu wywołanego epidemią, mających wspierać klientów i pomóc im w zaspokojeniu krótko- i długoterminowych potrzeb. Małe i średnie firmy mogą już od jakiegoś czasu korzystać z innych form pomocy dostępnych w banku opartych na gwarancji BGK de minimis. Klientom bankowości instytucjonalnej bank umożliwia m.in. zmianę harmonogramu płatności lub warunków kredytowania i finansowania. Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych, kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego wniosku klienta. Możliwe jest również odnowienie aktualnego finansowania obrotowego, któremu przypada obecnie termin spłaty, na okres do 3 miesięcy na dotychczasowych zasadach po decyzji grupy roboczej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

