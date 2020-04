Wielton etapami wznowi produkcję w zakładzie we Francji



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Wielton zdecydował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS od 27 kwietnia, podała spółka.

"Wznowienie produkcji będzie miało etapowy charakter wynikający z konieczności dostosowania procesu pracy do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów między pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach" - czytamy w komunikacie.

Wielton zastrzegł, że z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji poszczególnych etapów.

18 marca br. Wielton podał, że w związku z decyzją rządu francuskiego spółka Fruehauf została zobligowana do czasowego zamknięcia zakładu produkcyjnego.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

