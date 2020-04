Woś: nie ma przesłanek do zamknięcia lasów ze względu na zagrożenie pożarowe

Źródło: PAP

Nie ma przesłanek do zamknięcia lasów ze względu na zagrożenie pożarowe - poinformował we wtorek rano minister środowiska Michał Woś. Dodał, że po zniesieniu zakazu wstępu do lasów nie odnotowano zmożonego tam ruchu.