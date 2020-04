Włochy: Premier: w tym tygodniu plan łagodzenia restrykcji

Źródło: PAP

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział we wtorek, że w bieżącym tygodniu rząd przedstawi program przejścia do drugiej fazy walki z epidemią i łagodzenia restrykcji. Zastrzegł, że nie można osłabiać ostrożności, by zadowolić opinię publiczną, firmy czy regiony.