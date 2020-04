MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o ok. 5% r: r w kwietniu



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana w przemyśle spadnie w kwietniu o ok. 5 % r/r ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

"Dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w marcu br. jest pierwszym odczytem z realnej gospodarki, który obrazuje negatywny wpływ aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce na poziom aktywności gospodarczej. W związku z tym, że obostrzenia służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie całego kraju w marcu obowiązywały jedynie przez niewielką część miesiąca, w naszej ocenie pełny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę widoczny będzie dopiero w kwietniu. Wówczas spodziewamy się spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Eksperci podkreślili jednocześnie, że prognoza jest uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także od zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 2,3% r/r w marcu 2020 r.. W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 2,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br.

